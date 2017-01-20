В Кремле заявили о тысячах кибератак Запада на Россию

Россия каждый день отражает тысячи кибератак со стороны Запада. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу BBC, которое выйдет в рамках программы HardTalk 21 января. Выдержки из него приводит ТАСС.

«Каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки — из Великобритании», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

Вместе с тем он выразил мнение, что данные нападения не санкционируются руководством западных государств. «Мы думаем, что это не имеет никакого отношения к правительствам, хотя мы также располагаем свидетельствами того, что за некоторыми очень агрессивными нападениями на наши банки и наш официальный веб-сайт стоят некоторые иностранные спецслужбы», — рассказал Песков.

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Он также вновь отверг аналогичные обвинения в адрес России. «Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также в интервью BBC Песков заявил, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном для совместного решения важнейших проблем и ответил на вопрос о выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Сам избранный президент после посвященной кибератакам встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм».

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.