Кремль отверг обвинения Обамы в нежелании сокращать ядерный потенциал

В Москве не готовы согласиться с заявлением уходящего президента США Барака Обамы о нежелании России участвовать в ядерном разоружении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 19 января.

«Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения», — сказал Песков.

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При этом представитель Кремля подчеркнул, что такой процесс «не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета». По словам Пескова, данный паритет критически важен для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

В среду, 18 января, Обама на последней пресс-конференции в качестве лидера государства рассказал о попытках договориться с Россией по вопросу ограничения ядерных вооружений. Напомнив о договоре СНВ-3, подписанном в Праге в 2010 году, Обама заявил: «Я говорил президенту России, что готов к дальнейшим шагам, но русские не желали вести переговоры».

В начале недели Песков сообщал, что никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и США сейчас не ведется.

Незадолго до этого в интервью газетам Times и Bild избранный президент США Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

Действующий договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2020 году.