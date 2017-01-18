Обама поведал о неслучившейся ядерной разрядке с Россией

Президент США Барак Обама на последней пресс-конференции в качестве лидера государства рассказал о попытках договориться с Россией по вопросу ограничения ядерных вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Напомнив о договоре СНВ-3, подписанном в Праге в 2010 году, Обама заявил: «Я говорил президенту России, что готов к дальнейшим шагам, но русские не желали вести переговоры». При этом он выразил надежду, что новому президенту Дональду Трампу удастся «возобновить переговоры на серьезной основе», и в результате Вашингтон и Москва договорятся о снижении ядерных потенциалов.

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Ранее Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений со стороны Запада. «Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и США сейчас не ведется, и призвал дождаться момента вступления Трампа в должность, прежде чем «давать оценки тем или иным инициативам».

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.