Трамп предложил ядерную сделку с Россией в рамках переговоров о санкциях

Избранный президент США Дональд Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. Об этом он заявил в интервью газетам Times и Bild.

«Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией, — сказал Трамп. — Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено».

«Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше», — добавил он.

«Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», — подчеркнул избранный президент.

Помимо этого, Трамп подверг критике Россию за ее «вмешательство» в сирийскую гражданскую войну, что привело к «страшной гуманитарной ситуации». По его словам, это — «очень плохо».

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.