Косачев отреагировал на предложенную Трампом ядерную сделку с Россией

Снятие экономических ограничений для России не является стратегической целью, ради которой страна готова чем-то жертвовать в сфере безопасности. Такую точку зрения высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 16 января, передает РИА Новости.

«Отмена санкций для России точно не самоцель. Мы считаем их [санкции] дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю», — сказал сенатор.

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Кроме того, он отметил, что не считает необходимым придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о возможном «размене ядерного разоружения на отмену санкций» статус официального предложения.

Ранее в понедельник Трамп в интервью газетам Times и Bild заявил, что Россия «сильно страдает из-за санкций» и выступил за заключение ядерной сделки с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений Запада в отношении РФ. «Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», — подчеркнул избранный президент.

Также Трамп подверг критике Россию за ее «вмешательство» в сирийскую гражданскую войну, что, по его мнению, привело к «страшной гуманитарной ситуации».

14 января политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин заявил в беседе с «Лентой.ру», что Трамп понимает стратегическую ценность России, но не может позволить себе резких шагов по улучшению отношений между странами. Он полагает, что в Конгрессе США существует очень сильное «русофобское лобби», с которым Трамп должен считаться, чтобы «не потерять политические очки».

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ряд ограничений, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Они связали санкции с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.