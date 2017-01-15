В окружении Путина и Трампа рассказали о будущем отношений России и США

Кремль уважает готовность избранного президента США Дональда Трампа вести диалог и отделять правду от лжи. Однако чтобы понять, какими станут новые двухсторонние отношения, нужно дождаться начала работы нового лидера Соединенных Штатов. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Мы уважаем его готовность разговаривать, мы уважаем его готовность пытаться понять, что является фейком, а что нет. Мы также уважаем его готовность решать проблемы путем диалога, а не с помощью открытой конфронтации», — заявил Песков. Он подчеркнул, что «мы этого дожидались долгое время». Ранее кремлевский спикер уже высказывал надежду, что президент Владимир Путин поладит с новым американским лидером.

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«Конечно, мы приветствуем этот новый тон, — сказал Песков, но подчеркнул, что выводы делать рано: — Когда он окажется в Белом доме, когда он станет действующим президентом, то многое изменится. Следует подождать и посмотреть, каким будет его тон».

Избранный вице-президент США Майкл Пенс в интервью CBS также коснулся вопроса отношений двух стран. По его словам, Трамп готов изменить сложившуюся ситуацию.

«В лице избранного президента вы видите человека, который готов по-новому посмотреть на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день», — заверил он.

Трамп победил на выборах, прошедших 8 ноября. Его инаугурация назначена на 20 января.