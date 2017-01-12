В Кремле понадеялись на способность Путина и Трампа поладить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут найти общий язык, и в отношениях двух стран появится больше уважения. Его слова в четверг, 12 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Москве надеются, что наши президенты поладят», — сказал Песков.

По его словам, Путин «четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров». Но это уважение может быть только взаимным, указал Песков. «Поэтому, разумеется, взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше», — сказал представитель Кремля.

Трамп говорит о готовности вести диалог, продолжил Песков. «Это не значит готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно, и такого в Москве не ожидают. Но вести диалог — это то, на что стоит надеяться и что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций», — заключил он.