Трамп отверг наличие любых связей с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него. Об этом он написал в среду, 11 января, в своем Twitter.

«Я не имею никакого отношения к России — ни сделок, ни кредитов, ничего!» — добавил политик.

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10 января телеканал CNN раскрыл информацию о том, какие данные содержались в секретной части доклада о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. В нем будто бы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Однако обнародованы были лишь сведения, касающиеся последней.

При этом отмечалось, что доверенные лица избранного президента в ходе всей предвыборной кампании контактировали с людьми, связанными с российским правительством. Также говорилось, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.

В основу доклада, по данным CNN, легли отчеты бывшего британского агента. Его позднее опубликовал американский ресурс BuzzFeed. Однако после этого стало известно, что данные материалы — не более чем троллинг одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил автор «доклада».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, назвал чушью сведения о том, что Москва собирала обширный компромат на Трампа и Клинтон. Он причислил подобные сообщения к жанру pulp fiction («бульварное чтиво» — прим. «Ленты.ру») и призвал относиться к ним с юмором.