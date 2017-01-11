В Кремле назвали чушью сообщения о сборе компромата на Трампа и Клинтон

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что власти России собирали обширный компромат на избранного президента США Дональда Трампа и его соперника на прошедших в ноябре выборах Хиллари Клинтон. Его слова в среду, 11 января, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», — заявил Песков.
Подобные сообщения он причислил к жанру pulp fiction («бульварное чтиво» — прим. «Ленты.ру») и призвал относиться к ним с юмором.
«Хотя есть и печальная сторона: действительно, существуют те, кто нагнетает вот такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние охоты на ведьм. Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку как продолжение охоты на ведьм», — добавил Песков.
Ранее американский ресурс BuzzFeed опубликовал отчеты бывшего агента британской разведки, который утверждает, что Кремль в течение пяти лет оказывал поддержку Трампу и собрал скандальную информацию о нем. В документах, в частности, утверждается, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.
10 января CNN сообщил, что данные бывшего британского разведчика легли в основу доклада о вмешательстве России в выборы.
Ранее в тот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США.
Москва все обвинения последовательно опровергает.