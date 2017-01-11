Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» информацию о его связях с Россией. Комментарий он оставил в Twitter.

«Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!» — написал Трамп.

11 января американский ресурс BuzzFeed опубликовал отчеты бывшего агента британской разведки, которые, по информации CNN, легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. В них говорится о том, что власти России якобы в течение пяти лет оказывали поддержку Трампу и собрали на него обширный компромат, включая его встречи с проститутками.

Окружение республиканца, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело «хорошо законспирированные связи» с российским руководством.

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10 января CNN сообщил, что часть данных бывшего британского разведчика, изложенная в двухстраничном резюме, была представлена в ходе брифинга Дональду Трампу. Сам избранный президент после брифинга с представителями разведслужб 6 января признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что это не повлияло на результат президентских выборов.

Ранее в тот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергает.