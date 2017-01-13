Песков объяснил внимание к досье о связях Трампа с Россией эмоциональным угаром

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал завершить обсуждение «российского компромата на Трампа», назвав соответствующие документы низкопробной фальшивкой. Его слова в пятницу, 13 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобных фальшивок очень много публикуется. Просто не нужно обращать на это никакого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который доминирует в Америке», — сказал Песков.

Более того, Москва считает эту тему закрытой, заявил он. «Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено, мы так долго фальшивки не обсуждаем», — подчеркнул представитель Кремля.

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Комментируя информацию о том, что автором сообщений о российском компромате на избранного президента США Дональда Трампа является некий бывший сотрудник британских спецслужб, Песков отметил, что в Кремле об этом человеке ничего не известно. Он также отверг возможность того, что данная ситуация может повлиять на отношения России и Великобритании.

10 января телеканал CNN сообщил о том, что в секретной части доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в американскую президентскую кампанию сообщалось о наличии компрометирующих Трампа сведений, собранных российской разведкой. В основу доклада, по данным CNN, легли отчеты бывшего британского агента.

Сам Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него. В Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.