Косачев нашел три ошибки в докладе о «российской вербовке Трампа»

Доклад о «российской вербовке Трампа» сфабрикован провокаторами. Об этом в среду, 11 января, на своей странице в Facebook написал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, обнаруживший в документе свое имя.

«На 18-й странице упомянута и моя скромная персона», — указал сенатор.

По его словам, в этой части доклада нет «ни единого слова правды». Косачев насчитал как минимум три ошибки авторов. «Неправильно указана моя должность. Я не знаком с (адвокатом избранного президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») Майклом Коэном и, признаюсь, до сегодняшнего дня даже не слышал такого имени, при всем к нему уважении. И я не был ни в Праге, ни в других чешских городах как минимум лет пять, а быть может и больше», — отметил он.

Такие нестыковки, на взгляд Косачева, позволяют сделать вывод о том, что доклад «сфальфисицирован провокаторами, не владеющими информацией и черпающими ее "с потолка"». «Либо американским спецслужбам с таким позорным качеством работы надо просто коллективно и единовременно отправляться в отставку», — заключил сенатор.

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10 января телеканал CNN сообщил о том, какие сведения содержались в секретной части доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в американскую президентскую кампанию. По данным телеканала, в документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его соперника на выборах демократа Хиллари Клинтон.

При этом отмечалось, что доверенные лица избранного президента в ходе всей предвыборной кампании контактировали с людьми, связанными с российским правительством.

Сам Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.