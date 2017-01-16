Песков прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке с Россией

Никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент не ведется. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Давайте наберемся терпения и дождемся момента вступления [Дональда] Трампа в должность действующего президента США и потом будем давать оценки тем или иным инициативам», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшее ранее в понедельник предложение Трампа о возможности снятия санкций Вашингтона с Москвы в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.