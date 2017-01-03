В Москве призвали не упрощать возможное влияние Трампа на ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал не упрощать возможное влияние новой американской администрации на позицию ЕС. Об этом дипломат рассказал в интервью агентству «Интерфакс».

«Не хотелось бы (...) говорить, что вот если сейчас Дональд Трамп изменит позицию США, то Евросоюз послушно сделает то же самое. Я не думаю, что ситуация настолько проста», — сообщил он.

Чижов при этом выразил надежду на более прагматичный подход новых лидеров к отношениям с Россией в связи с происходящими и грядущими изменениями в политических элитах Запада. «Что касается Евросоюза, то у него каждые полгода появлялся шанс пересмотреть свою позицию. До сих пор каждые полгода они этот шанс упускали. Посмотрим, что будет дальше», — приводит агентство слова постоянного представителя России при ЕС.

Дипломат также отметил, что в самом Евросоюзе «зреет та критическая масса, которая необходима для пересмотра позиции» в отношении антироссийских санкций.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.

Отмена ограничительных мер увязывается с выполнением Москвой минских соглашений. В феврале 2015 года в Минске было подписано соглашение по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния в Донбассе, поэтому ответственность за выполнение положений минских соглашений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.

