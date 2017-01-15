Пенс опроверг слухи о контактах команды Трампа с Россией

Избранный вице-президент США Майк Пенс опроверг наличие каких-либо контактов между командой победившего на выборах Дональда Трампа и российским руководством. Об этом он заявил в интервью Fox News.

На вопрос, были ли какие-либо контакты между Трампом или его соратниками с Кремлем, Пенс ответил: «Я присоединился к этой команде летом и могу сказать, что все контакты команды Трампа и его соратников поддерживались только с населением США».

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11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» Трампа с Россией. В нем утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, собранным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Избранный президент отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на миллиардера назвали чушью.

Выяснилось, что автором доклада является Кристофер Стил — бывший сотрудник британской разведки MI6 и основатель компании Orbis Business Intelligence Ltd. Он был был нанят Демократической партией США после выдвижения Трампа в кандидаты на пост президента от Республиканской партии в июле 2016 года. Последующие несколько месяцев он собирал информацию о связях миллиардера с Россией.

12 января стало известно, что Стил пустился в бега, испугавшись мести со стороны России. На такой шаг он решился после того, как СМИ узнали, что именно он является автором скандального документа.