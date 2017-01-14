СМИ рассказали о разочаровании автора доклада о Трампе в спецслужбах США

Автор доклада про связи избранного президента США Дональда Трампа с Россией Кристофер Стил после его победы на выборах работал над документом бесплатно, поскольку был обеспокоен полученной информацией. Об этом сообщает британская The Independent.

Стил — бывший сотрудник британской разведки MI6 и основатель компании Orbis Business Intelligence Ltd — был нанят Демократической партией США после выдвижения Трампа в кандидаты на пост президента от Республиканской партии в июле 2016 года. Последующие несколько месяцев он собирал информацию о связях миллиардера с Россией.

После победы Трампа на выборах демократы отказались от услуг Стила. Однако он продолжил работать над докладом вместе с бывшим журналистом Wall Street Journal Гленном Симпсоном на безвозмездной основе в надежде, что расследование якобы имевших место кибератак со стороны России позволит сделать эти материалы достоянием общественности.

Стил, по информации The Independent, хотел передать информацию американским и британским спецслужбам, посчитав это вопросом национальной безопасности США и Великобритании. По словам источников, бывший агент MI6 в итоге разочаровался из-за неспособности ФБР предпринять эффективные шаги и пришел к убеждению, что расследование в отношении Трампа блокируют заговорщики в бюро.

Когда за профессионализм и честность Стила поручился на встрече с Джоном Маккейном бывший посол Великобритании в Москве Эндрю Вуд, сенатор лично послал в Лондон своего эмиссара. Тот забрал досье и передал его директору ФБР Джеймсу Коми.

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12 января стало известно, что Кристофер Стил пустился в бега, испугавшись мести со стороны России. На такой шаг он решился после того, как СМИ узнали, что именно он является автором 35-страничного доклада о связях Трампа с Россией.

11 января BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США с Россией. В нем утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, собранным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, а также пообещал наказать сайт BuzzFeed за публикацию материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.