Трамп пообещал наказать BuzzFeed за публикацию компромата о связях с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал наказать сайт BuzzFeed за публикацию компрометирующих материалов о его связях с Россией. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, прямая трансляция которой доступна на YouTube.

«Они ответят. BuzzFeed — это дымящаяся куча мусора», — подчеркнул он.

Во вторник, 11 января BuzzFeed опубликовал якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США с Россией.

В документе рассказывалось, что во время своей поездки в Москву в 2013 году Трамп поселился в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», где когда-то останавливались Барак и Мишель Обама, заказал проституток и приказал им помочиться на ту самую постель, на которой отдыхала президентская пара.

Автор доклада отмечал, что сотрудники ФСБ располагают видеозаписью оргии, поскольку якобы круглосуточно записывают всех важных гостей в президентских номерах отеля. Телеканал CNN также сообщал, что в его распоряжении есть документ, содержащий порочащие факты о личной жизни Трампа.

Позже пранкер с популярного имиджборда 4chan сообщил, что выдумал факт об устроенной Трампом оргии и в ноябре 2016 года передал эти данные политическому обозревателю Рику Уилсону, который поверил в достоверность изложенного.