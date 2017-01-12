Автор доклада про связи Трампа с Россией отдал кошку соседям и пустился в бега

Автор доклада про связи избранного президента США Дональда Трампа с Россией Кристофер Стил пустился в бега. Об этом сообщает в четверг, 12 января, The Telegraph.

По данным источника издания, 52-летний мужчина испугался мести со стороны Москвы. Как сообщается, он отдал кошку соседям и покинул свой дом.

Стил — бывший сотрудник британской разведки MI6, отправленный в Москву в качестве шпиона в 1990 году. После 20 лет службы он ушел в частный бизнес и основал компанию Orbis Business Intelligence Ltd: именно она подготовила 35-страничный документ, в котором якобы содержатся факты о сотрудничестве Трампа с Россией.

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11 января BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США с Россией. В нем утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, собранным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, а также пообещал наказать сайт BuzzFeed за публикацию материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.