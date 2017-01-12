Разведсообщество США отмежевалось от скандала со «сбором компромата на Трампа»

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что документ, в котором говорится о якобы проводившемся российскими спецслужбами сборе компромата на избранного президента Дональда Трампа, не является продуктом американских спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснил Клэппер, он не верит в то, что утечка подобного документа могла произойти из недр разведсообщества США.

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Также директор нацразведки сообщил, что вечером в среду, 11 января, он обсудил с Трампом эту проблему.

Ранее BuzzFeed опубликовал якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» Трампа с Россией. В нем якобы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на него самого и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.

Сам Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, он также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию данных материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.

В тот же день стало известно, что секретный доклад оказался троллингом одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил его автор. По словам пранкера, текст «документа» еще в ноябре был передан американскому политическому обозревателю Рику Уилсону, который поверил в достоверность изложенного.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что автором секретного доклада является бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил. Помимо доклада, по информации газеты, Стил также разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в ФБР.