Трамп сравнил фальшивку американской разведки с деятельностью нацистов

Избранный президент США Дональд Трамп сравнил распространение фальшивок от имени американской разведки с событиями, происходившими в нацистской Германии. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

«Разведслужбам не следует ни в коем случае допускать, чтобы подобные фальшивые новости "утекали" в массы. Последняя была направлена против меня. Разве мы живем в нацистской Германии?» — написал Трамп.

По всей видимости, таким образом Трамп прокомментировал сообщение телеканала CNN о секретном докладе, касающемся якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США. В нем якобы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

В основу доклада, по данным CNN, легли отчеты бывшего британского агента. Его позднее опубликовал американский ресурс BuzzFeed. Однако позднее стало известно, что эти материалы — не более чем троллинг одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил его автор «доклада».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков со своей стороны назвал чушью сведения о том, что Москва собирала обширный компромат на Трампа и Клинтон.