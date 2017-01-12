WSJ назвала автора секретного доклада о связях Трампа с Россией

Автором секретного доклада, содержащего неподтвержденные сведения о пятилетних связях избранного президента США Дональда Трампа с Москвой, является бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил. Об этом в среду, 11 января, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Помимо доклада, по информации газеты, Стил также разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в Федеральное бюро расследований (ФБР).

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Отмечается, что в настоящее время 52-летний Стил числится одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence. Она была основана в 2009 году бывшими сотрудниками спецслужб и специализируется на деятельности в сфере сбора разведывательной информации.

Второй директор организации, 58-летний Кристофер Берроуз, заявил, что не может «подтвердить или опровергнуть», данные о том, что доклад был составлен в Orbis Business Intelligence. Сам Стил, как отмечает издание, уже несколько дней отсутствует дома, поэтому его комментарий также не удалось получить.

Ранее в среду, 11 января, стало известно, что секретный доклад оказался троллингом одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил его автор. По словам пранкера, текст «документа» еще в ноябре 2016 года был передан американскому политическому обозревателю Рику Уилсону, который поверил в достоверность изложенного.

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11 января BuzzFeed опубликовал якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США с Россией. В нем якобы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, он также пообещал наказать сайт BuzzFeed за публикацию данных материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на избранного президента США назвали чушью.