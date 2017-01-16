Ядерную сделку с Трампом сочли опасной из-за риска повторить ошибки 1990-х годов

Сокращение ядерных арсеналов может идти только равных условиях и при учете ошибок 1990-х годов. Такое мнение в понедельник, 16 января, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказал первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

«Сокращение ядерных арсеналов, если они будут идти на паритетных началах, это очень важная, нужная, хорошая вещь. Но тут Россия не должна повторить ошибки 90-х годов, когда фактически происходило одностороннее разоружение страны в то время, как НАТО расширяло зону своих действий», — предостерег депутат.

Новиков обратил внимание, что избранный президент США говорил о сделке, параметры которой еще не определены.

«Я не почувствовал, что у Трампа готов пакет предложений. Пока это сформулировано как некая идея, которая поможет продвижению вперед на американо-российском направлении», — сказал Новиков, подчеркнув что переговоры о сделке могут быть интересными, но «дьявол кроется в деталях».

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Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и США сейчас не ведется.

16 января в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в Праге в апреле 2010 года. Этому соглашению предшествовали другие документы: Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года.

Действующий договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2020 году.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Ограничения связали с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.