Предложение Трампа о ядерной сделке с Россией сочли попыткой начать диалог

Идея о снятии санкций Вашингтона с Москвы в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия, озвученная избранным президентом США Дональдом Трампом, является попыткой начать диалог с Россией. Такую оценку высказал с беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 16 января.

По словам депутата, уходящая администрация Белого дома «загнала избранного главу государства в угол своими политическими действиями». «Плавного перехода от власти [Барака] Обамы к Трампу не получилось, поэтому Трамп ищет пути, которые позволят ему вести диалоги и с Россией, и с Китаем. Он понимает, что та ситуация, которую ему оставил предшественник — неприемлема для нормального политического развития в мире», — пояснил Чепа.

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Говорить о каких-либо соглашениях пока рано, полагает он. «Сделка — это тогда, когда стороны о чем-то договорились, пока договоренностей никаких нет», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и США сейчас не ведется и призвал дождаться момента вступления Трампа в должность, прежде чем «давать оценки тем или иным инициативам».

Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений со стороны Запада в интервью газетам Times и Bild 16 января. «Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.