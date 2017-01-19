Москва пообещала уважать президентов всех стран

Москва никогда не допускала личной критики в адрес уходящего президента США Барака Обамы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 19 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается каких-то личных выпадов [в адрес Обамы], то, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает и об этом не может быть и речи, в Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более США», — сказал Песков.

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При этом официальный представитель Кремля признал, что в период президентства Обамы российско-американские отношения сильно ухудшились.

В январе прошлого года Песков заявил, что ни разу не позволил себе оскорбительного высказывания в адрес американского президента. Он признался, что его могли бы уволить, если бы он продемонстрировал неуважение к представителю иностранного государства, сообщало РИА Новости.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в конце 2016 года на своей странице в Twitter назвал печальным тот факт, что администрация Обамы, начинавшая с восстановления отношений с Россией, заканчивает «антироссийской агонией».

Полномочия Обамы на посту президента США истекают 20 января. Он возглавляет страну с начала 2009-го. Его сменит республиканец Дональд Трамп.