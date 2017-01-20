Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хотел бы выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Об этом он сказал в рамках программы Hard Talk на BBC, которая будет показана 21 января. Выдержки из него приводит в пятницу, 20 января, РИА Новости.

«Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», — сказал Песков.

Говоря об участии в президентских выборах 2018 года Алексея Навального, официальный представитель Кремля выразил уверенность, что для России было бы полезно наличие опытной оппозиции, которая способна создать конкуренцию Путину. В то же время Песков отметил, что не вправе решать, допускать ли Навального до избирательной кампании. «Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии», — напомнил он.

В декабре 2016 года в ходе большой пресс-конференции Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства в 2018 году, когда «время созреет». «Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», — сказал глава государства.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о планах баллотироваться на пост главы государства 13 декабря.

В России президент избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года.

Путин, которому сейчас 64 года, занял пост президента в 2000 году, переизбран в 2004-м. После этого он руководил правительством страны, а в 2012-м вновь занял должность главы государства.