Путин заявил о нецелесообразности проведения досрочных президентских выборов

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что выборы главы государства, запланированные на 2018 год, могут быть перенесены. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции, проходящей в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможно, но нецелесообразно», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста The Wall Street Journal, перед этим уточнив о какой именно стране идет речь.

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7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что слухи о досрочных выборах президента России являются «абсолютной схоластикой», и подчеркнул, что такого «вопроса на повестке дня нет».

Тогда же вице-президент российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко высказал мнение, что появление сообщений о досрочном старте президентской кампании в России связано с выборами в Соединенных Штатах.

Путин, которому сейчас 64 года, занял пост президента в 2000 году, переизбран в 2004-м. После этого он руководил правительством страны, а в 2012-м вновь занял должность главы государства.

В России президент избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы главы государства продут в марте 2018 года.