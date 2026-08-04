Футболист «Зенита» Соболев объявил бойкот СМИ

Футболист «Зенита» Александр Соболев объявил бойкот СМИ

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в Telegram-канале объявил бойкот представителям СМИ и блогерам.

Спортсмен отметил, что никому не позволит трогать свою семью. «Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью», — заявил футболист.

Ранее супруга Соболева опубликовала фото 9-летнего сына футболиста Сергея, который начал заниматься в академии «Зенита». В СМИ и соцсетях обратили внимание на красно-белый цвет бутс юного игрока, а также вспомнили, что тот называл «Зенит» позором российского футбола, а игроков команды — бомжами.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В составе петербуржцев в прошлом сезоне форвард стал чемпионом России, а в июле выиграл Суперкубок страны.