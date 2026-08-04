Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:17, 4 августа 2026 (обновлено: 14:39, 4 августа 2026)Спорт

Футболист «Зенита» Соболев объявил бойкот СМИ

Футболист «Зенита» Александр Соболев объявил бойкот СМИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Соболев в центре

Александр Соболев в центре. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в Telegram-канале объявил бойкот представителям СМИ и блогерам.

Спортсмен отметил, что никому не позволит трогать свою семью. «Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью», — заявил футболист.

Ранее супруга Соболева опубликовала фото 9-летнего сына футболиста Сергея, который начал заниматься в академии «Зенита». В СМИ и соцсетях обратили внимание на красно-белый цвет бутс юного игрока, а также вспомнили, что тот называл «Зенит» позором российского футбола, а игроков команды — бомжами.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В составе петербуржцев в прошлом сезоне форвард стал чемпионом России, а в июле выиграл Суперкубок страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В Госдуме назвали условие завершения СВО
    Русофобские настроения среди оппозиции Грузии объяснили
    К запуску фиксации нарушений ПДД дронами в России появились вопросы
    На Вашингтон обрушились пожары
    Зеленский анонсировал чистки в СБУ
    В России призвали сделать экономику мобилизационной
    Назван способ предотвратить нападение НАТО на Россию
    В России назвали способ борьбы с кадровым голодом в ключевой сфере
    Девушка похудела на 44 килограмма после расставания
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok