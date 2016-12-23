Путин поведал о своих шансах на участие в президентских выборах

Президент России Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства в 2018 году, когда «время созреет». Об этом он заявил на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», — сказал глава государства.

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Накануне, 22 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема президентских выборов отсутствует в повестке Кремля.

13 декабря о своих президентских амбициях заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Баллотироваться намерен и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Среди потенциальных участников президентской гонки также барнаульский кот Барсик и экс-советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.