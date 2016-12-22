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Песков заявил об отсутствии темы президентских выборов в повестке Кремля

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал отсутствие темы выборов нового главы государства в повестке Кремля. Избирательная кампания еще не начиналась, заявил он в четверг, 22 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о потенциальном участии оппозиционера Алексея Навального в кампании, Песков заявил: «Честно говоря, пока у нас темы выборов на повестке дня нет».

Он добавил, что по закону любой гражданин России имеет право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, если она соответствует прописанным в конституции требованиям.

По данным ТАСС, ранее в четверг секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что комиссия не будет комментировать заявления тех или иных кандидатов об их намерениях участвовать в президентских выборах до официального старта кампании.

По ее словам, ежедневно в комиссию поступает «по два письма в день от желающих баллотироваться».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о планах баллотироваться на пост главы государства 13 декабря.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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