Cлухи о переносе единого дня голосования сравнили с гаданием на кофейной гуще

Никаких решений о переносе единого дня голосования или президентских выборов в России не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать», — ответил Песков, комментируя публикацию в газете «Коммерсантъ».

Накануне издание написало, что на совещании глав региональных избиркомов председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату.

В частности, прозвучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. «Когда членам УИК [участковой избирательной комиссии] приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», — привел «Коммерсантъ» слова одного из участников совещания.

19 декабря Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину о нарушениях, допущенных в ходе выборов в органы власти, которые состоялись 18 сентября. По ее словам, несоблюдение правил проведения голосования было зафиксировано в 23 регионах, уволены 32 руководителя территориальных комиссий. Глава ЦИК попросила главу государства создать рабочую группу, которая позволила бы запустить работу по усовершенствованию избирательного процесса.

Путин утвердил 3 октября 2012 года закон о введении единого дня голосования. В соответствии с новым порядком региональные выборы будут проводиться не два раза в год (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье сентября. Летом 2015 года Госдума и Совет Федерации перенесли федеральные парламентские выборы с декабря на третье воскресенье сентября.

