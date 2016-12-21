В ЦИК допустили отказ от единого дня голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Данный вопрос поднимался на совещании глав региональных избиркомов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По его словам, предлагалось вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. «Когда членам УИК (участковой избирательной комиссии) приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», — уточнил источник.

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19 декабря Глава ЦИК доложила президенту России Владимиру Путину о нарушениях, допущенных в ходе выборов в органы власти, которые состоялись 18 сентября. По ее словам, несоблюдение правил проведения голосования было зафиксировано в 23 регионах, уволены 32 руководителя территориальных комиссий, передает РИА Новости. Памфилова попросила главу государства создать рабочую группу, которая позволила бы запустить работу по усовершенствованию избирательного процесса.

Российский лидер Владимир Путин подписал 3 октября 2012 года закон о введении единого дня голосования. В соответствии с новым порядком региональные выборы будут проводиться не два раза в год (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье сентября. Летом 2015 года Госдума и Совет Федерации перенесли федеральные парламентские выборы с декабря на третье воскресенье сентября.