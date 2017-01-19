Песков заявил о необходимости хороших отношений с Соединенными Штатами

России нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, заявил в интервью BBC официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выдержки из беседы в четверг, 19 января, приводит ТАСС. Интервью на телеканале будет показано на 21 января.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить многие проблемы в этом мире и в нашем регионе, которые подвергают опасности нашу страну, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном», — сказал Песков, назвав сложившуюся ситуацию в российско-американских отношениях запутанной и добавив, что позиция избранного президента Дональда Трампа «пока остается под вопросом».

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Пресс-секретарь президента РФ вновь подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к кибератакам на США. «Ни российское правительство, ни Кремль, ни президент Путин лично, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если такие атаки вообще имели место быть», — цитирует Пескова «Интерфакс».

6 января Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. «Только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!» — отметил он, пообещав, что во время его правления «Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас».

В этот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Сам избранный президент после посвященной кибератакам встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм».

Россия все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя представительницу демократов Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне.