Трамп счел глупцами противников хороших отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. Об этом республиканец написал в субботу, 7 января, на своей странице в Twitter.

«Иметь хорошие отношения с Россией — это благое дело, а не плохое. Только "глупые" люди или дураки могут полагать, что это плохо!» — считает политик.

По его словам, у США «и так достаточно проблем по всему миру». При этом республиканец пообещал, что во время его правления «Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас».

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Трамп добавил, что «обе страны, возможно, будут вместе работать над решением ряда серьезных и актуальных проблем и вопросов мирового значения».

6 января республиканец выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат прошедших выборов президента. Он также назвал «охотой на ведьм» заявления о российских кибератаках на американские организации.

29 декабря 2016 года США ввели санкции против ряда граждан и организаций России, в том числе Федеральной службы безопасности, и выслали 35 российских дипломатов и членов их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам. Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.