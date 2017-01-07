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Трамп назвал нового директора национальной разведки США

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Дэн Коутс
Дэн Коутс

Избранный президент США Дональд Трамп назвал нового директора национальной разведки. Он выбрал на эту должность бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 7 января, на сайте переходной команды республиканца.

Как отмечается, Коутс имеет глубокое понимание угроз национальной безопасности, стоящих в настоящее время перед США, и решений, необходимых для борьбы с ними. Трамп отметил, что если назначение будет подтверждено, то бывший сенатор станет непоколебимым руководителем, которого будет уважать все разведывательное сообщество.

6 января о планах назначить Коутса директором ведомства сообщало агентство Reuters.

В настоящее время директором национальной разведки США является Джеймс Клэппер. Он координирует деятельность 16 основных разведслужб, в том числе разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Коутс представлял Индиану в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В 2001-2005 годах он работал послом США в Германии.

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