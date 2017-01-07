Трамп назвал нового директора национальной разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал нового директора национальной разведки. Он выбрал на эту должность бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 7 января, на сайте переходной команды республиканца.

Как отмечается, Коутс имеет глубокое понимание угроз национальной безопасности, стоящих в настоящее время перед США, и решений, необходимых для борьбы с ними. Трамп отметил, что если назначение будет подтверждено, то бывший сенатор станет непоколебимым руководителем, которого будет уважать все разведывательное сообщество.

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6 января о планах назначить Коутса директором ведомства сообщало агентство Reuters.

В настоящее время директором национальной разведки США является Джеймс Клэппер. Он координирует деятельность 16 основных разведслужб, в том числе разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Коутс представлял Индиану в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В 2001-2005 годах он работал послом США в Германии.