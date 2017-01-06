Трамп выбрал кандидата на пост директора национальной разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост директора национальной разведки. Как сообщает Reuters, он решил выдвинуть на эту должность бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса.

Как ожидается, официально кандидатура 73-летнего Коутса будет представлена в ближайшие дни.

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4 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники в окружении республиканца сообщила, что Трамп готовит план по реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), которую считает политизированным органом. Кроме того, по информации издания, он намерен сократить персонал штаб-квартиры ЦРУ и увеличить число агентов, работающих по всему миру.

В настоящее время директором национальной разведки США является Джеймс Клэппер. Он координирует деятельность 16 основных разведслужб, в том числе разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Коатс представлял Индиану в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В 2001-2005 годах он работал послом США в Германии.