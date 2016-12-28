СМИ узнали имена кандидатов на пост американского посла в России при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году, поскольку считает эту должность ключевой в нормализации отношений между двумя странами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии.

По информации газеты, двумя главными претендентами на дипломатический пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм — советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера.

«Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы», — уточнил дипломатический источник. При этом он подчеркнул, что есть и другие кандидаты на данный пост.

По словам другого источника, смена ответственных лиц произойдет не только в Вашингтоне, но и за его пределами. «В особенности это касается представительств в ключевых странах. Уже определены кандидатуры на должности послов в Израиле и Китае, есть и новый представитель США при ООН», — уточнил он.

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В ноябре действующий американский посол в России Джон Теффт заявил, что развитие отношений с Москвой после избрания Дональда Трампа президентом США нельзя будет назвать новой перезагрузкой. «Я думаю, что мы постараемся взаимодействовать по наиболее важным вопросам, в том числе по вопросам национальной безопасности», — отметил дипломат.

Теффт был назначен на эту должность 1 августа 2014 года. До этого он возглавлял дипмиссию в Киеве и был послом в Вильнюсе и Тбилиси. Он известен также тем, что не раз критиковал Россию, что, как отмечалось, могло повлиять на выбор США в пользу его кандидатуры.

Предшественником Теффта на посту посла США был Майкл Макфол. В ноябре 2016 года он попал в санкционный список Москвы за целенаправленный ущерб российско-американским отношениям.

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Он также известен своими антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он обвинил Трампа в том, что он вместе с российским лидером Владимиром Путиным «поливает грязью» американцев. В июне он призвал Соединенные Штаты «обуздать» Москву и ответить на ее действия на международной арене, а в октябре 2015-го уличил сайт WikiLeaks в работе на российское руководство.

Рорабахер занимает пост председателя подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей. В 2015 году он заявил, что угрозы со стороны России для США и Запада не существует. Опасность, по его мнению, исходит от радикального исламского терроризма, и США должны бороться с ней совместно с Россией, не пытаясь выстраивать свою политику на изоляции Москвы.

Томас Грэм — профессор Йельского университета, бывший советник президента США по России и Евразии. По информации газеты, он свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.