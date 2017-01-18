Глава Пентагона констатировал сокращение возможностей сотрудничества с Россией

Вашингтон должен продолжать искать варианты сотрудничества с Москвой, несмотря на сокращающиеся возможности. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью агентству Bloomberg. По его словам, количество сфер, по которым можно работать с Россией, за последние 10 лет уменьшилось.

«Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но со временем они становятся все более и более ограниченными», — отметил он. Среди них министр обороны США назвал ядерные программы КНДР и Ирана. «Русские, как и мы, считают, что не в их интересах война и новое ядерное оружие на границе с Северной Кореей», — пояснил Картер.

При этом борьба с международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сферы совместной работы не входит, отметил глава Пентагона.

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12 января потенциальный министр обороны США Джеймс Мэттис во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

8 января Картер охарактеризовал вклад России в борьбу с ИГ как нулевой. По его мнению, Москва лишь заявила, что будет бороться в Сирии с террористами и помогать урегулировать там гражданскую войну, но на практике этого не сделала.

6 января глава Пентагона выразил мнение, что желание президента России Владимира Путина ослабить влияние США на мировую политику мешает Вашингтону и Москве найти общую сферу интересов.

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Трамп заявил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона 2 декабря. Для того, чтобы отставной генерал был утвержден в должности, Конгрессу США необходимо принять новый закон для отмены действующих норм, по которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, прошедших 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.