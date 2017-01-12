Бешеный пес попробует убедить американских сенаторов противостоять России

Потенциальный министр обороны США Джеймс Мэттис расскажет сенаторам о необходимости противостояния России, если она будет вредить интересам Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию в его письменном ответе сенатскому комитету по вооруженным делам.

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Тем не менее Мэттис — известный по прозвищу Бешеный пес — поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

2 декабря Трамп подтвердил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона. Для того чтобы отставной генерал был утвержден в должности, Конгрессу США необходимо принять новый закон для отмены действующих норм, по которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте.

Действующий глава Пентагона, в отличие от своего преемника, не является кадровым военным. Свою карьеру Эштон Картер начинал как ученый-физик и преподаватель, в 1990-х ушел в политику, перейдя на работу в администрацию 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.