Глава Пентагона назвал причину плохих отношений Вашингтона и Москвы

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер считает, что желание президента России Владимира Путина ослабить влияние США на мировую политику мешает Вашингтону и Москве найти общую сферу интересов. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 6 января.

По словам Картера, Путин якобы определяет успешность своей политики по «степени дискомфорта», создаваемого им для других стран. «Именно это делает строительство мостов такой сложной задачей», — добавил он.

Глава Пентагона также отметил, что военная кампания России в Сирии, предположительно, была направлена на борьбу не с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), а с умеренной оппозицией.

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Представители США неоднократно обвиняли Дамаск и Москву в бомбардировках мирных жителей и вооруженной оппозиции, а не ИГ, однако доказательства представлены не были. Российская и сирийская стороны настаивают, что наносят удары только по террористам, и обвиняют США в неспособности выполнить обязательства и отделить отряды умеренной оппозиции от экстремистов.

В частности, президент России Владимир Путин в ответ на обвинение стран Запада в обстреле гумконвоя под Алеппо указал, что «это совершенно огульные обвинения России во всех смертных грехах, во всех преступлениях».

Российский лидер также убежден, что «в ситуации, которая сложилась в регионе в целом и в Сирии в частности, ответственность несут прежде всего наши западные партнеры, и в первую очередь, конечно, США и их союзники».