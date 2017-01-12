Потенциальный министр обороны США назвал Россию главной угрозой

Потенциальный министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. Об этом он заявил во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения, трансляция мероприятия доступна на ресурсе Politico.

«Я думаю, что принципиальные угрозы интересам США начинаются с России», — отметил Мэттис. В своем письменном обращении к законодателям перед началом процедуры утверждения он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

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2 декабря Трамп заявил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона. Для того чтобы отставной генерал был утвержден в должности, Конгрессу США необходимо принять новый закон для отмены действующих норм, по которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте.

Действующий глава Пентагона, в отличие от своего преемника, не является кадровым военным. Свою карьеру Эштон Картер начинал как ученый-физик и преподаватель, в 1990-х ушел в политику, перейдя на работу в администрацию 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.