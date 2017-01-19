Медведев раскритиковал Обаму за попытки считать Россию «банановой республикой»

Российско-американские отношения к концу работы администрации президента США Барака Обамы полностью деградировали, а непродуманные санкции свели на нет результаты сотрудничества. Так подвел в Facebook итоги деятельности уходящего американского лидера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали. Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях. Ирак, "арабская весна", Украина, Сирия — вот лишь часть списка этих авантюр последних лет», — написал глава правительства, отметив, что жертвами подобных действий стали десятки тысяч человек.

Администрация Обамы, по мнению Медведева, проявила недальновидность в вопросе отношений с Россией. «Нужно было учитывать главное: что Россия не "банановая республика" (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества). И, тем более, такой разговор недопустим со страной — постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом», — подчеркнул премьер.

Глава правительства назвал беспрецедентными масштабы давления на Россию во время работы действующей американской администрации. При этом он отметил, что «непродуманные» экономические санкции, оказавшиеся неэффективными, практически свели на нет сотрудничество между двумя странами. «Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов», — добавил он.

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От разрушения российско-американских отношений, которые были доведены Вашингтоном «до низшей точки за последние десятилетия», по мнению Медведева, не выиграл никто. В то же время он отметил, что РФ и США удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем, таких как сделка по ядерной программе Ирана, сокращение ядерных вооружений и ликвидация химоружия в Сирии.

Глава правительства выразил надежду, что с приходом к власти избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне возобладает разум. «[Мы] готовы пройти свой путь, чтобы они изменились к лучшему», — заключил Медведев.

Республиканец Дональд Трамп победил демократа Хиллари Клинтон на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Его инаугурация запланирована на 20 января.