Песков обнаружил у русских стремление есть деликатесы вместо снега

Экономические ограничения могут иметь обратный эффект, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление советника Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи о том, что санкции лишь сплотили россиян, которые «готовы есть снег, чтобы выжить». Такое заявление Песков сделал во вторник, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается таких метафор ("русские готовы есть снег, чтобы выжить" — прим. «Ленты.ру»), то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил — конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что о бесполезности санкций говорилось уже давно и неоднократно.

Ранее во вторник Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) заявил, что ограничительные меры Вашингтона имели обратный эффект из-за характера жителей России. Советник избранного президента США добавил, что Трамп весьма уважительно относится к российскому народу.

15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ряд ограничений, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Они связали санкции с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.