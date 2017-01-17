Советник Трампа объяснил бессмысленность санкций готовностью русских есть снег

Санкции США имели обратный эффект из-за характера россиян, которые «способны есть снег, чтобы выжить». Об этом советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) заявил во вторник, 17 января, в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Ограничительные меры сплотили граждан России вокруг президента Владимира Путина, отметил Скарамуччи.

По словам советника, Трамп весьма уважительно относится к российскому народу. «Он очень сильно уважает русский народ и то наследие отношений, которое есть у США с Россией, которое идет к временам Второй мировой войны», — сказал он, подчеркнув, что даже в период холодной войны Соединенные Штаты и Россия испытывали друг к другу уважение, позволившее двум странам «сохранить наших граждан в безопасности в этот период напряженности».

Скарамуччи также выразил уверенность, что Вашингтону и Москве удастся улучить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции избранного президента по данному вопросу. «У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, - кто знает какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, — но мы в любом случае этого хотим», — заявил он.

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Власти России и США должны мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи, такие, как борьба с терроризмом и повышение зарплат рабочих, добавил советник Трампа.

В рамках Давосского форума Скарамуччи встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Беседа продлилась около часа, в ходе нее собеседники обсудили перспективы российско-американского делового сотрудничества.

15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящее время не ведется.