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Керри и Олланд раскритиковали высказывание Трампа о Меркель

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Франсуа Олланд и Джон Керри
Франсуа Олланд и Джон Керри

Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об ошибочности миграционной политики, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Reuters.

«Откровенно говоря, думаю, что неуместно для избранного президента Соединенных Штатов таким прямолинейным образом вмешиваться в политику других стран», — сказал Керри, напомнив, что после инаугурации 20 января Трамп будет нести ответственность за отношения с другими государствами.

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд, комментируя высказывание будущего главы Белого дома, отметил, что Евросоюз не нуждается в чужих советах относительно того, что ему делать. «Европа готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но она будет руководствоваться своими интересами и ценностями», — добавил он.

15 января Дональд Трамп в интервью газетам Times и Bild назвал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой». «Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов», — сказал республиканец.

Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это «не может продолжаться долго».

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