Захарова посетовала на запоздалость слов Керри о невмешательстве в чужие дела

Госсекретарю США Джону Керри, который раскритиковал избранного президента Дональда Трампа и заявил о недопустимости вмешательства в политику других стран, следовало высказать такие претензии уходящему главе Белого дома Бараку Обаме. Так отреагировала в Facebook на высказывание главы Госдепа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему так поздно в Вашингтоне сформулировали эту мысль?! Как было бы правильно адресовать ее Бараку Обаме, а до этого Биллу Клинтону, обоим Джорджам Бушам и так далее на заре их президентства. Мир смог бы избежать стольких бед!» — отметила дипломат.

Захарова предложила увековечить «эти мудрейшие слова» на входе в Овальный кабинет, чтобы каждый президент США «и через сто лет начинал свой день именно с них».

16 января Джон Керри назвал неуместным заявление Трампа об ошибочности миграционной политики, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Откровенно говоря, думаю, что неуместно для избранного президента Соединенных Штатов таким прямолинейным образом вмешиваться в политику других стран», — сказал Керри, напомнив, что после инаугурации 20 января Трамп будет нести ответственность за отношения с другими государствами.

15 января избранный президент США в интервью газетам Times и Bild назвал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой». Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это «не может продолжаться долго».