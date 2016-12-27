Более половины немцев заявили о доверии Меркель

Большая часть граждан ФРГ доверяет федеральному канцлеру Ангеле Меркель. Об этом свидетельствует опроса TNS Emnid для Funke Mediengruppe, его данные публикует издание Epoch Times.

По данным экспертов, 56 процентов жителей страны считают, что Меркель по силам преодолеть трудности, с которым страна столкнется в 2017 году. На втором месте по популярности у немцев оказался глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер: уверенность в его силах справиться с кризисами наступающего года высказали 39 процентов опрошенных. При этом вице-канцлеру Зигмару Габриэлю доверяют, по данным авторов опроса, 35 процентов.

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Эксперты TNS Emid также спрашивали у жителей страны, какие направления политики они считают наиболее приоритетными. Треть жителей страны заявила, что Берлин должен ограничить число беженцев, прибывающих в страну, 25 процентов назвала главной задачей обеспечение пенсионных выплат, 17 — противодействие преступности.

Опрос был проведен с 20 по 21 декабря среди 1002 граждан Германии. На всеобщих выборах 2017 года в Меркель собирается в четвертый раз баллотироваться на пост федерального канцлера. Она возглавляет немецкое правительство с 2005 года.