Трамп назвал главу Еврокомиссии приятным господином и перепутал его с Туском

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете Bild перепутал председателя Европейского совета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает немецкая газета Die Welt.

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«Я разговаривал с главой ЕС, мне позвонил очень приятный господин», — сказал политик таблоиду Bild. Журналист уточнил у Трампа, идет ли речь о Юнкере. «Да, позвонил, чтобы поздравить меня с победой на выборах», — ответил избранный американский лидер.

Как отмечает Die Welt, Трамп не общался по телефону с Юнкером. После выборов в Соединенных Штатах Туск вместе с Юнкером в совместном заявлении поздравили республиканца с избранием и пригласили его на саммит ЕС — США. Однако по телефону с Трампом разговаривал именно Туск.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января.