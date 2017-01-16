Трамп пригрозил немецким автопроизводителям заградительными пошлинами

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что немецкие автопроизводители, поставляющие машины в США, будут платить 35-процентные таможенные пошлины. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Reuters.

«Если вы хотите производить машины по всему миру, я могу только приветствовать это. Но если вы планируете продавать эти автомобили в США, вам придется платить», — заявил Трамп. Избранный президент США отметил, что концерн BMW, строящий завод в Мексике, «должен позабыть» о планах реализовывать автомобили в США без уплаты 35-процентной таможенной пошлины.

3 января Дональд Трамп раскритиковал General Motors за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. «Производите их в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал избранный президент. После этого другой национальный производитель, Ford, заявил об отмене планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике. Вместо этого автопроизводитель намерен вложить 700 миллионов долларов в развитие производства внутри США.

29 декабря Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев».