Потенциальный представитель США при ООН раскритиковала Россию

Губернатор американского штата Южная Каролина Никки Хейли, выдвинутая избранным президентом США Дональдом Трампом на должность представителя страны при ООН, подвергла жесткой критике политику России. Об этом сообщает Reuters.

Хейли, выступая перед комиссией сената по внешней политике, которая должна оценить ее соответствие новой должности, в целом поддержала линию избранного президента. Она, в частности, заявила, что члены ООН предвзято относятся к Израилю. «Если бы мы всегда поддерживали израильтян, то получили бы больше потенциальных союзников», — отметила губернатор.

При этом Хейли одобрила ряд проектов ООН, которые ранее критиковал Трамп. Среди них — борьба с ВИЧ, программа по контролю за оружием и ряд миротворческих миссий.

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Помимо этого, губернатор резко разошлась с избранным президентом в оценке действий России в Сирии, назвав их «военными преступлениями», осудила присоединение Крыма к России и пообещала противодействовать любому ослаблению санкций. Кроме того, потенциальный представитель при ООН сообщила, что заявит российскому коллеге Виталию Чуркину о недопустимости вмешательства Москвы в процесс прошедших выборов президента США (Трамп, как и Москва, отрицает влияние России на ход голосования — прим. «Ленты.ру»).

По словам Хейли, она надеется, что вместе с другими членами кабинета сможет переубедить избранного президента и заставить его изменить мнение по этим вопросам.

Хейли — дочь иммигрантов из Индии. Она руководила Южной Каролиной в течение двух сроков, а до этого три срока работала в палате представителей штата. У нее нет опыта дипломатической работы, что уже вызвало волну критики.

Во время предвыборной кампании Хейли критиковала Трампа и поначалу поддерживала его конкурента Марко Рубио. Когда тот снял свою кандидатуру, она призвала голосовать за другого республиканца Тэда Круза. После победы Трампа губернатор встретилась с ним и по итогам переговоров рассказала прессе, что дружила с миллиардером еще до того, как он решил баллотироваться в президенты.