Саманта Пауэр посвятила прощальную речь России

Россия сегодня представляет для США ключевую угрозу, однако диалог между Москвой и Вашингтоном необходим. Об этом заявила спецпредставитель США при ООН Саманта Пауэр в ходе своей последней пресс-конференции, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я считаю, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на большой угрозе, стоящей перед нашей великой страной, — России», — начала она свою речь. По ее словам, Москва отправила «маленьких зеленых человечков» для захвата Крыма, поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, помогает сирийскому режиму убивать свой собственный народ и подрывает доверие к демократическим режимам. Пауэр отдельно остановилась на том, что, по данным разведки США, Россия ведет активные кибератаки на США и союзников Вашингтона.

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«Мы победили фашистов и коммунистов. Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками», — заявила она. По словам Пауэр, Россия может осуществлять все эти действия для того, чтобы отвлечь внимание граждан от масштабной коррупции внутри страны.

Спецпредставитель отметила, что Вашингтон может противостоять российской угрозе — для этого надо расследовать вмешательство Москвы в американские выборы, информировать простых граждан о действиях России и не отступать от союзников по НАТО.

Тем не менее Пауэр отметила, что диалог между странами жизненно необходим и именно при сотрудничестве Москвы и Вашингтона мировому сообществу удавалось добиваться наиболее значительных успехов — например, ограничения ядерной программы Ирана, ликвидации сирийского арсенала химического оружия и определения нового главы ООН.

Полномочия Пауэр в ООН истекают 20 января в связи с началом полномочий новой администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом.